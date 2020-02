Linzer SPÖ kritisiert Posting von FPÖ-Stadtrat Raml

Auch die Linzer SPÖ reagierte scharf auf das Posting von FPÖ-Stadtrat Michael Raml über ausländische Häftlinge.

Linz. "Der durch das Sujet zum Ausdruck gebrachte plumpe und ekelhafte Rassismus wird von uns aufs Schärfste abgelehnt", so Fraktionsvorsitzender Stefan Giegler. Seitens der SPÖ wurde betont, dass er auch im Namen des im Ausland weilenden Bürgermeisters Klaus Luger spreche.