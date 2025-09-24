Alles zu oe24VIP
Lena Schilling
© APA/TOBIAS STEINMAURER

Gegen Totschnig

Ordnungsruf für Lena Schilling: "Wir ver..... es gerade"

24.09.25, 11:06
"Ich spreche für die Kinder Österreichs", sagt Lena Schilling. "Es tut mir leid, dass wir es gerade verscheißen." Das bringt ihr eine Verwarnung im Parlament.

Sie ist wieder da. Auftritt von Lena Schilling (Grüne EU-Abgeordnete) im Parlament. Beim Tagesordnungspunkt "Aktuelle Europastunde" geht es um die Klimaziele und NUR in der Europastunde haben EU-Abgeordnete wie Schilling Rederecht im 183-Köpfe-zählendem Plenum des Parlaments.

"Wir ver..... es"

"Ich spreche für die Kinder Österreichs", sagt Lena Schilling am Mittwoch im Parlament. "Es tut mir leid, dass wir es gerade verscheißen."

Verwarnung

Das bringt ihr eine Verwarnung ein. "Ich bitte sie den Ausdruck zurückzunehmen", ruft der zweite Nationalratspräsident Peter Haubner (ÖVP) Schilling zur Ordnung und verwarnt sie. Ob sie es zurücknimmt, ist zuerst für die Zuhörer akkustisch nicht verständlich. Tut sie es nicht, droht ihr ein Ordnungsruf.

Gegen Totschnig

"Sie, Herr Minister Totschnig, und andere in der Regierung", schimpft Schilling über die Ampel; die Regierungspolitiker würden die Klimapolitik lahmlegen.

