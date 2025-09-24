Alles zu oe24VIP
Tobias Pötzelsberger
Neuer Moderator in der "ZiB2": Premiere für Pötzelsberger

24.09.25, 22:30
Die "ZiB2"-Zuseher wurden am Mittwochabend von einem neuen Gesicht begrüßt. 

In der "ZiB2" gab es am Mittwochabend eine Premiere. Denn mit Tobias Pötzelsberger begrüßte ein neues Gesicht die Zuseherinnen und Zuseher. 

Zwar ist Pötzelsberger vielen wohl bereits als "ZiB1"-Moderator bekannt, die "Zeit im Bild 2" moderierte er bisher allerdings noch nie.

Warum Pötzelsberger die Sendung moderierte, wurde nicht erwähnt. Allerdings gab "ZiB2"-Anchor Armin Wolf vor drei Tagen bekannt, sich zum dritten Mal mit Corona infiziert zu haben. Ob das tatsächlich der Grund für Pötzelsbergers Premiere war, ist aber nicht bekannt.

