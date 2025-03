× ORF-Großverdiener: Das ist die komplette Liste

Ö3-Moderator Robert Kratky bleibt Top-Verdiener im ORF noch vor dem Generaldirektor Roland Weißmann. oe24 hat die komplette Liste der ORF-Großverdiener.

Am Montag übermittelte der ORF seinen jährlichen Transparenzbericht. Dieser bekommt die Liste aller ORF-Mitarbeiter ab einem Jahresbruttogehalt von 170.000 Euro. 74 Namen finden sich auf der Liste. Insgesamt geht es um mehr als 16 Millionen Euro.

Das ist die komplette Liste:

© oe24 ×

Wie 2023 führt Ö3-Moderator Robert Kratky an: Er hat ein Jahresgehalt von knapp 473.000 Euro (plus von knapp 29.000 Euro). Die Nummer zwei auf der Liste ist Pius Strobl mit 452.000 Euro (plus 26.000 Euro). Auf Rang 3 ist ORF-Generaldirektor Roland Weißmann mit 427.000 Euro Jahresbruttogehalt.

So wie bei den anderen Direktoren ist sein Gehalt praktisch eingefroren. Er hat die gleiche Gage wie seit Anfang seiner Amtszeit im Jahr 2022. Für die ORF-Direktoren gibt es keinen Inflationsausgleich,. Damit verlieren sie de facto Jahr für Jahr.