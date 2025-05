Weißmann: ESC-Sieg "natürlich ein bisschen ein Schreckmoment"

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann äußerte sich am Sonntagabend zum Sieg von JJ beim ESC.

Nach dem Sieg von JJ beim ESC am Samstag gab es am Sonntagabend noch eine Pressekonferenz am Küniglberg beim ORF. Auch der Generaldirektor des öffentlich-rechtlichen Senders, Roland Weißmann, äußerte sich zum ESC-Sieg.

Im ersten Moment habe er "es gar nicht glauben" können, so Weißmann. Aber: "Natürlich war's ein bisschen ein Schreckmoment". Denn bekanntlich muss Österreich nun im nächsten Jahr den ESC austragen - eine teure Angelegenheit. Dennoch "überwiegt die Freude", so der ORF-General.

Und: "Natürlich wird's finanziell für den ORF eine gewisse Herausforderung." Wie genau die ESC-Austragung kommendes Jahr finanziert werden soll, wisse Weißmann allerdings noch nicht. "Das wär ein bisserl eine Zauberei", erklärte der Generaldirektor. Angesichts des Spardrucks versicherte Weißmann allerdings: "Wir werden auch den Song Contest noch stemmen".