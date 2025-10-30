Alles zu oe24VIP
Wiener Erzbischof lässt ORF-Moderatorin böse auflaufen
© Screenshot / ORF

Pannen-ZIB

Wiener Erzbischof lässt ORF-Moderatorin böse auflaufen

30.10.25, 22:13
Der neue Wiener Erzbischof Josef Grünwidl ließ in der ZIB2 Moderatorin Marie-Claire Zimmermann böse auflaufen.

Der Nachfolger von Christoph Schönborn wurde in der ZIB 2 zu seinem "ersten großen Auftritt" im Stephansdom zu Allerheiligen befragt.

Doch der Geistliche klärte Moderatorin Zimmermann prompt auf: "Da muss ich sie korrigieren!"

Fehlinformation zum Stephansdom

"Ich habe schon seit Jänner die großen Messen im Stephansdom geleitet, also auch Ostern, das höchste Fest", so Grünwidl.

Die unsichere Zimmermann versuchte sich raus zu retten: "Da waren sie aber noch Stellvertreter" - "Administrator", erklärte der neue Erzbischof und erläuterte, dass er in dieser Position auch eine leitende Funktion innehatte.

Grünwidl freut sich auf seine neue Aufgabe: "Es ist sehr schön, dass ich starken Rückenwind spüre. Es gibt ein großes Potenzial, aber man muss die Kirche jetzt nicht neu erfinden."

