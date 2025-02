Am Valentinstag: Schüler rufen zum Streik gegen Blau-Schwarz auf

Die Landesschülervertretung Wien ruft für den 14. Februar zu einem eintägigen Schulstreik gegen eine mögliche FPÖ-ÖVP-Regierung auf.

Am Freitag, also dem Valentinstag, wollen Schülerinnen und Schüler in Wien gegen eine mögliche blau-schwarze Regierung demonstrieren. Die Landesschülervertretung Wien ruft zum Protest auf. Demo-Start ist um 9.30 Uhr am Stephansplatz und soll gegen Mittag mit einer Kundgebung vor dem Bundeskanzleramt am Ballhausplatz enden.

„Wir als Schüler:innen haben die Verantwortung, für eine Zukunft einzustehen, in der niemand ausgeschlossen wird“, so Leon Rudan, AHS-Landesschulsprecher, via Aussendung. „Kürzungen unter FPÖVP bremsen nur die Entwicklung unseres Bildungssystems. Wir brauchen moderne Schulen, die Innovation fördern.“

"Wir kämpfen für Bildung"

„Eine FPÖ-geführte Regierung würde nicht nur soziale Ungleichheiten verschärfen, sondern auch kritische Stimmen in Schulen unterdrücken. Wir werden nicht zusehen, wie unsere Generation an den Rand gedrängt wird. Wir kämpfen für Bildung, die uns alle stärkt - unabhängig von Herkunft oder finanziellen Mitteln", so Jacob Guberner, stv. AHS-Landesschulsprecher.

Auch die Aktion Kritischer Schüler_innen Wien ruft via Aussendung zum Protest auf. „Eine Regierung, die unsere Zukunft gefährdet, ist keine Regierung für die Jugend”, erklärt Levi Lansky, Mitorganisator des Streiks.