Terror-Gedenken
© APA/HELMUT FOHRINGER

5. Jahrestag

"Amoklauf": Wirbel um SPÖ-Posting zu Terror-Gedenktag

02.11.25, 19:00
Am fünften Jahrestag des Terroranschlags in der Wiener Innenstadt gedachte die SPÖ auf ihrer Instagram-Seite der Opfer. Mehrere User üben scharfe Kritik an der Wortwahl. 

"Amoklauf in der Wiener Innenstadt. Wir gedenken der Opfer und ihren Angehörigen", schreibt die SPÖ auf ihrer Instagram-Seite. Heute vor fünf Jahren starben vier Menschen durch einen islamistischen Terrorakt. 

Viele Nutzerinnen und Nutzer stören sich an dem von der SPÖ verwendeten Begriff "Amoklauf". "Terroranschlag. Aber das wisst ihr eh. Umso trauriger, dass ihr es nicht benennt", schreibt etwa eine Userin. Ein anderer schreibt: "Amoklauf? Sonst geht es euch gut?".

 


 

Bekanntlich war der Täter ein Sympathisant der Terrororganisation "Islamischer Staat". Die Ermittler stuften die Tat als islamistisch motiviert ein.

