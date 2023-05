Doskozil siegessicher: "Sonst würde ich diese Schritte nicht gehen"

Die Entscheidung über den Parteivorsitz der SPÖ fällt auf einem außerordentlichen Parteitag. Doskozil zeigt sich siegessicher.

Doskozil will die Entscheidung für eine Kampfabstimmung am Parteitag akzeptieren, so der Burgenländische Landeshauptmann nach der Sitzung. Dass es auf dem Parteitag zu einer "Kampfabstimmung" zwischen ihm und Babler komme, sei für ihn in Ordnung. Er zeigte sich optimistisch, dabei siegreich hervorzugehen und auch die nächste Nationalratswahl mit der SPÖ zu gewinnen. Der Sieger müsse die Partei jedenfalls wieder einen.

Auf die Frage, ob er beim Parteitag mit einem Sieg rechnen würde, zeigte sich Doskozil siegessicher: „Ich würde diese Schritte nicht gehen, wenn ich nicht überzeugt wäre, als Erster hervorzugehen." Außerdem betonte er, davon überzeugt zu sein, dass die SPÖ unter seiner Führung bei den Wahlen nächstes Jahr wieder siegreich hervorgeht.