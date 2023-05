Doskozil zu SPÖ-Ergebnis: "Ich bin überwältigt"

Hans Peter Doskozil hat auf seinen Sieg bei der SPÖ-Mitgliederbefragung reagiert.

"Ich bin überwältig vom Ergebnis der Mitgliederbefragung.", beginnt Doskozil seine dankenden Worte auf Facebook. Der Burgenländer schaffte es bei der Mitgliederbefragung der SPÖ auf den ersten Platz. Auf Platz 2 landete Andreas Babler, während sich Pamela Rendi-Wagner nur auf dem dritten Platz wiederfindet.

"Für mich ist es ein klarer Auftrag, den ich mit Demut und großer Dankbarkeit annehme", so Doskozil. Allerdings ist ihm der Partei-Vorsitz noch keineswegs sicher. Ihm droht am SPÖ-Parteitag am 3. Juni ein Showdown mit Andreas Babler, sollte sich dieser gegen ihn aufstellen lassen. Rendi-Wagner könnte sich hinter Babler stellen und so das Rennen um den SPÖ-Thron knapp werden lassen.

Des Weiteren betont Doskozil via Facebook, er möchte auf alle in der SPÖ zugehen und sein Bestes geben, um die Partei wieder zu einen. "Die letzten Wochen waren sehr bewegend und ich habe in unzähligen Gesprächen mit Mitgliedern erkannt, wie groß der Wunsch nach Veränderung in unserer Partei ist.", erklärt Doskozil weiter. "Heute fällt der Startschuss für ein neues Kapitel in der SPÖ, welches ich gemeinsam mit euch beginnen will. Stärker denn je, geeinter denn je und – mit Zuversicht sage ich auch – siegreicher denn je. Gemeinsam tun wir das Richtige. Für eine starke Sozialdemokratie. Für ein gerechtes Österreich."