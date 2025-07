E-Mopeds auf Radwegen: Jetzt soll nachgeschärft werden

E-Mopeds auf Radwegen sind vielen Radfahrern ein Dorn im Auge. Die Stadt Wien setzt sich schon länger für ein Verbot ein. Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) will jetzt nachschärfen, ein Radweg-Verbot ist aber unwahrscheinlich.

Die Sicherheitslage hat sich zuletzt verschlechtert, empfindet auch Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ). E-Mopeds und E-Scooter gelten derzeit als Kleinfahrzeuge und dürfen daher auch legal auf Radwegen fahren. "Die Unfallgefahr steigt mit der Geschwindigkeit und mit der Masse der Fahrzeuge", erklärt etwa Wiens Fahrradbeauftragter Martin Blum.

Hanke will daher nun nachschärfen und kündigt eine Novelle der Straßenverkehrsordnung an, wie das Ö1-"Morgenjournal" berichtet. Ich habe mir vorgenommen, dass wir über den Sommer einen entsprechenden Vorschlag erarbeiten und ihn dann in die Koordination bringen und versuchen, hier eine Mehrheit zu finden", so Hanke.

Aber: "Von Verbannen sprechen wir nicht, wir sprechen von sauberen Regeln, die es braucht".