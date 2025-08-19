Ex-Kanzler Kurz Opfer von Fake-Post

Auf Facebook kursieren vermeintliche Investment-Tipps vom früheren Kanzler Sebastian Kurz.

Wien. „Liebe Freunde“, schreibt der vermeintliche Sebastian Kurz in seinem Beitrag auf Facebook. In der aktuellen Wirtschaftslage sei es nötig, neue Möglichkeiten zu finden. Daher habe er beschlossen, eine Aktienlerngruppe zu gründen. Interessierte können der Gruppe beitreten. Klingt interessant, ist aber ein Fake.

Dieser Fake-Post kursiert derzeit im Netz. © Facebook

Betrüger versuchen offenbar mit dem Namen von Sebastian Kurz neue Opfer zu finden. Immer wieder werden Politiker und Prominente für solche Betrugsmaschen missbraucht.

Auch die SPÖ-Abgeordnete Sabine Schatz kämpft bereits seit Wochen mit mehreren Fake-Accounts auf Bluesky.