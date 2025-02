FPÖ-EU-Mandatar tobt: ÖVP ist "Globalisten-Partei in Lederhosen"

Der FPÖ-EU-Abgeordnete Gerald Hauser wettert auf Instagram gegen die ÖVP. Bei der Partei handle es sich um "Globalisten in Lederhose".

Seit dem Scheitern der blau-schwarzen Regierungsverhandlungen schieben sich FPÖ und ÖVP gegenseitig die Schuld zu. Jetzt legt der blaue EU-Abgeordnete Gerald Hauser nach. "Bei der ÖVP handelt es sich um eine Globalisten-Partei in Lederhosen", so der EU-Mandatar via Telegram.

Aber nicht nur Hauser vermutet "Globalisten" hinter dem Scheitern der Verhandlungen. Auch einige "alternative Medien" stoßen ins gleiche Horn. "Globalisten-Plan 'Kickl verhindern' umgesetzt! Jetzt werden Neuwahlen verweigert", heißt es etwa auf einem Online-Portal.