FPÖ-Sommeraktion: Fünf Kickl-Flaschen zu gewinnen

Die FPÖ lässt jetzt mit einem Sommergewinnspiel aufhorchen - zu gewinnen gibt es Fanartikel mit dem Motto "Siegen mit Herbert Kickl".
Mit einem sommerlichen Gewinnspiel fällt jetzt die FPÖ auf, das sie ganz offensiv in den sozialen Netzwerken bewirbt - und das auf der "Volkskanzler"-Seite von Parteichef Herbert Kickl stattfindet. Das Spiel läuft den ganzen August über - die Teilnahmefrist endet am 31. August. Zweck für die Partei ist ganz offensichtlich das Sammeln von Daten, so müssen zur Teilnahme nicht nur Adresse sowie Kontaktdaten wie Telefonnummern oder E-Mail bekannt gegeben werden, sogar die Kleidergröße wird erfragt.
FPÖ-Werbung für Sommergewinnspiel.
Dabei gibt es gar nichts zum Anziehen zu gewinnen, die Preise locken zudem wohl eher FPÖ-Hardcore-Fans an: Hauptpreise sind drei FPÖ-Liegestühle im Wert von 50,90 Euro, fünf "Flachen" (sic! gemeint sind wohl Flaschen) mit dem Slogan "Siegen mit Herbert Kickl" sind ebenfalls zu haben, auch mehrere "Team-Volkskanzler"-Flaschenöffner harren ihres Einsatzes.
Hier die gesamte Gewinnliste:
- 100x Kugelschreiber „FPÖ – Die soziale Heimatpartei“
- 50x Kugelschreiber „Team Volkskanzler“
- 15x Flaschenöffner „Team Kickl“
- 15x Flaschenöffner „Team Volkskanzler“
- 10x Sonnenbrille „Team Kickl“
- 5x Trinkflache (sic!) „Siegen mit Herbert Kickl“
- 3x Liegestuhl „Für die Freizeit“
Herbert Kickl selbst war jedenfalls bis vergangene Woche auf Urlaub, gepostet hat er ein waghalsiges Kletterfoto aus den Dolomiten.