FPÖ-Sommeraktion: Fünf Kickl-Flaschen zu gewinnen

Die FPÖ lässt jetzt mit einem Sommergewinnspiel aufhorchen - zu gewinnen gibt es Fanartikel mit dem Motto "Siegen mit Herbert Kickl".

Mit einem sommerlichen Gewinnspiel fällt jetzt die FPÖ auf, das sie ganz offensiv in den sozialen Netzwerken bewirbt - und das auf der "Volkskanzler"-Seite von Parteichef Herbert Kickl stattfindet. Das Spiel läuft den ganzen August über - die Teilnahmefrist endet am 31. August. Zweck für die Partei ist ganz offensichtlich das Sammeln von Daten, so müssen zur Teilnahme nicht nur Adresse sowie Kontaktdaten wie Telefonnummern oder E-Mail bekannt gegeben werden, sogar die Kleidergröße wird erfragt.

FPÖ-Werbung für Sommergewinnspiel. © Instagram

Dabei gibt es gar nichts zum Anziehen zu gewinnen, die Preise locken zudem wohl eher FPÖ-Hardcore-Fans an: Hauptpreise sind drei FPÖ-Liegestühle im Wert von 50,90 Euro, fünf "Flachen" (sic! gemeint sind wohl Flaschen) mit dem Slogan "Siegen mit Herbert Kickl" sind ebenfalls zu haben, auch mehrere "Team-Volkskanzler"-Flaschenöffner harren ihres Einsatzes.

Hier die gesamte Gewinnliste:

100x Kugelschreiber „FPÖ – Die soziale Heimatpartei“

50x Kugelschreiber „Team Volkskanzler“

15x Flaschenöffner „Team Kickl“

15x Flaschenöffner „Team Volkskanzler“

10x Sonnenbrille „Team Kickl“

5x Trinkflache (sic!) „Siegen mit Herbert Kickl“

3x Liegestuhl „Für die Freizeit“

Herbert Kickl selbst war jedenfalls bis vergangene Woche auf Urlaub, gepostet hat er ein waghalsiges Kletterfoto aus den Dolomiten.