FPÖ-Überraschung: Tochter tritt statt Norbert Hofer bei Wahl an

Der burgenländische FPÖ-Klubchef Nobert Hofer tritt 2027 nicht mehr bei der Gemeinderatswahl in seiner Heimatstadt Pinkafeld (Bezirk Oberwart) an

Seine Familie wird aber dennoch am Stimmzettel vertreten sein, denn die 22-jährige Tochter Anna-Sophie kandidiert erstmals - auf dem zweiten Listenplatz.

Spitzenkandidat der Blauen wird Christoph Theiler, so Hofer zur APA.

Der Klubobmann im Landtag begründete: "Ich war zehn Jahre im Gemeinderat von Eisenstadt und dann werde ich fünf Jahre in Pinkafeld Gemeinderat gewesen sein." Im "Kurier" erklärte der Bundespräsidentenkandidat 2016 weiters, bei der Wahl 2028 anzutreten, sei "nicht mein Plan", völlig ausschließen könne man dies aber nicht.