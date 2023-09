''Glaub an Österreich'': Nehammer startet neue Initiative

Mit einem rätselhaften Video sorgte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) für Verwirrung im Netz. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet.

Auf X (vormals Twitter) veröffentlichte Karl Nehammer einen Ausschnitt des diesjährigen ORF-Sommergesprächs. Darin berichtete er von seinem Vorbild als Bundeskanzler, Leopold Figl, und zitiert aus dessen 1945er Weihnachtsrede: "Glaubt an dieses Österreich". Zudem unterstrich der Kanzler die Wichtigkeit dieses Satzes, indem er die Worte auf einem Notizblock niederschrieb. Am Ende des kurzen Video-Clips wird das Datum 26. September 2023 eingeblendet.

X-Nutzer begannen daraufhin zu rätseln, was an besagtem Tag passieren könnte. Manche brachten sogar die Vermutung ins Spiel, ein unachtsamer Mitarbeiter des Bundeskanzlers hätte sich im Monat vertan und wollte eigentlich den Nationalfeiertag (26. Oktober) einblenden. Doch, wie oe24 bereits berichtete, handelt es sich bei dem Datum um den Start einer neue Kampagne. Jetzt ist auch klar, welche Initiative des Bundeskanzlers am Dienstag ausgerollt werden soll, wie aus einer Aussendung hervorgeht.

Glaubt an dieses Österreich. pic.twitter.com/dXNyMuZhTT — Karl Nehammer (@karlnehammer) September 22, 2023

Mit diesem Video sorgte Nehammer für Rätselraten.

Neue Initiative "Glaub an Österreich"

Mit der Kampagne "Glaub an Österreich" will man im Bundeskanzleramt aufzeigen, "wie großartig Österreich ist" und "wie stark die Menschen in diesem Land sind und was in den vergangenen Jahren alles gelungen ist." Nehammer möchte den Österreichern Zuversicht und Hoffnung geben sowie Mut machen.

Als Ausgangspunkt für die Initiative nennt das Kanzleramt die herausfordernden Zeiten, die Österreich in den letzten Jahren erlebt hat - "beginnend mit der Flüchtlingskrise 2015, über

den Ibiza-Skandal, die Pandemie 2020 und 2021, den russischen Angriffskrieg 2022, die Energiekrise bis hin zur Teuerung." Zudem betont man, wie gut Österreich durch die vergangenen Jahr gekommen sei.