Jeder 4. Wähler schielte bei Entscheidung auf die Bundespolitik

Laut der oe24-Exit-Poll zur Wien-Wahl wäre für die SPÖ möglicherweise mehr drinnen gewesen. Doch fast ein Drittel der Wöhlerinnen und Wähler schielten auf die Bundespolitik.

"Haben Sie sich bei Ihrer Wahlentscheidung eher von bundespolitischen Themen oder von Themen der Wiener Stadtpolitik lenken lassen?", fragte die Lazarsfeld Gesellschaft am Wahltag rund 800 Wienerinnen und Wiener.

© oe24 ×

Und obwohl es an heißen Themen wie Sozialhilfe oder Jugendkriminalität in diesem Wahlkampf nicht mangelte, ließen sich in ihrer Wahlentscheidung gleich 28 % - also mehr als ein Viertel - der Wienerinnen und Wiener bei ihrer Wahlentscheidung von der Bundespolitik leiten. Doch die ist - anders als noch im Jänner, als Bürgermeister Michael Ludwig die Neuwahl ankündigte - für die SPÖ eben nicht so berauschend:

+ Im Gegensatz zum Jänner, als Ludwig mit der damals wahrscheinlichen blau-schwarzen Koalition ein Schreckgespenst parat hatte, sitzt die SPÖ in einer Regierung mit ÖVP und NEOS und muss unpopuläre Sparmaßnahmen mittragen, etwa die Erhöhung der KV-Beiträge für Pensionisten.

+ SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler ist jetzt zwar Vizekanzler und konnte zahlreiche SPÖ-Inhalte ins Koalitionsprogramm hineinverhandeln, in Umfragen drückt er die Werte der SPÖ, die aktuell nur bei 20 % (!) liegt. Nur 14 % würden Babler zum Bundeskanzler wählen.

Die rote Bundesschwäche drückt aufs Gemüt - da kannst du natürlich als Wiener SPÖ-Chef gute Werte haben:

© oe24 ×

+ 50 % wollen, dass Ludwig weiter Bürgermeister bleibt - also rund 10 Prozentpunkte mehr als die SPÖ am Sonntag erzielte.

© oe24 ×

+ 56 % waren mit Ludwigs Performance mehr oder weniger zufrieden, 16 % waren sogar "sehr zufrieden". 43 % hingegen nicht. Auch das liegt klar über den Parteiwerten.

+ Und: Mit 25 % war die rot-pinke Koalition die beliebteste Variante.

Im Gegenzug nutzt die aktuelle bundespolitische Lage der FPÖ, die ja alle Umfragen mit mehr als 30 % anführt.