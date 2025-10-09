Alles zu oe24VIP
Herbert Kickl
Kanzlerfrage: Kickl so stark wie alle Ampel-Chefs zusammen

09.10.25, 22:38
Auch in der Kanzlerfrage rutscht SPÖ-Chef Andreas Babler immer weiter ab - FPÖ-Chef Herbert Kickl kann weiter zulegen.

In Österreich wird der Bundeskanzler zwar nicht direkt gewählt, sondern Parteien - die fiktive Kanzlerfrage der Lazarsfeld Gesellschaft (1.000 Befragte vom 5. bis 6. 10. 2025) zeigt aber gut die Zugkraft der jeweiligen Parteiobleute. Und auch hier ist ganz klar: Das derzeitige Umfrage-Momentum liegt bei der FPÖ.

Gleich 30 % der Befragten würden FPÖ-Chef Herbert Kickl direkt zum Bundeskanzler wählen. Das ist zwar nicht Kickls Bestwert, er hatte schon mal 31 %. Der FPÖ-Obmann ist damit aber so stark wie die Koalitions-Chefs Christian Stocker, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger zusammen.

Stocker - immerhin amtierender Bundeskanzler - kommt derzeit nur auf 14 %. Ein Plus von 3 Punkten, aber er bleibt damit auf niedrigem Niveau. Babler würden überhaupt nur 11 % zum Kanzler wählen, Meinl immerhin 7 % zur Kanzlerin. Macht zusammen 30 % - das hat Kickl alleine...

