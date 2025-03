"Kein freier Staat" - ÖVP fällt jetzt mit Aufreger-Video auf

Die ÖVP feiert ihren 80. Geburtstag - in einem Video fällt sie mit provokanten Aussagen auf.

"Österreich ist kein freier Staat." "Frauen haben in der Politik nichts verloren." Und: "Österreich bekommt einen Radikalen als Kanzler" - gemeint ist natürlich FPÖ-Chef Herbert Kickl. Die ÖVP wird am 17. April 80 Jahre alt - und weil das so ein schöner Anlass ist, feiert sich die Partei unter dem Titel "Österreich braucht die Volkspartei" einmal selbst.

Die Auflösung erfolgt dann im Text: Österreich sei bis 1955 - also bis zum Staatsvertrag - kein freier Staat gewesen, als erste Frau habe die ÖVP Grete Rehor in eine Regierung geholt. Und: Die ÖVP nimmt es auch für sich in Anspruch, dass sie Herbert Kickl als "radikalen" Kanzler verhindert hat. Allerdings, verhandelt hat sie sehr wohl mit ihm.