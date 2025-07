Beim Festspielempfang in Salzburg provoziert NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn mit einem Anstecker auf seinem Sakko.

Vor knapp einem Jahr sorgte FPÖ-Chef Herbert Kickl bei einem Wahlkampfauftritt in Hallein für einen Eklat. Er erklärte, er wolle bei den Salzburger Festspielen, „bei diesen Heuchlern, dieser Inzuchtpartie“ nicht dabei sein. Der Sager sorgte für heftige Kritik bei den anderen Parteien.

Jetzt griff NEOS-Staatssekretär den Sager offenbar erneut auf. Beim Festspielempfang am Freitagabend trug er einen "Inzucht-Partie"-Anstecker an seinem Revers. Für die Festspiele selbst fand der NEOS-Politiker nur lobende Worte: „Was hier in den nächsten sechs Wochen geboten wird, reißt einem das Hirn auf“.