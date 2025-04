Bei einem "stillen Protest" am Monatsanfang kam es zu einem Eklat.

Rund 3000 Menschen demonstrierten Anfang April gegen die geplanten Änderungen im Spitalssystem in Niederösterreich. "Unser Spital muss bleiben", war unter anderem bei dem "stillen Protest" in Gmünd zu lesen. Bis Ende 2027 soll das fast 40 Jahre alte Spital in Gmünd einer neuen Gesundheitsklinik weichen.

Das Thema löst bei vielen Betroffenen starke Emotionen aus. Bei einem Protest-Teilnehmer gewannen die Emotionen allerdings überhand. Dieser ging sogar soweit, die anwesende ÖVP-Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais zu bespucken, wie diese im Gespräch mit oe24 bestätigt. Allerdings sei das ein einzelner Randalierer gewesen. "Die Demonstration war generell friedlich", so die ÖVP-Politikerin.

Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais. © Parlament ×

Eine Anzeige brachte sie "selbstverständlich" nicht ein.