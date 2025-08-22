Alles zu oe24VIP
Heinrich Neisser
© APA/GEORG HOCHMUTH

Parteien

Parlament trauert um ehemaligen Top-Politiker

22.08.25, 15:40
Der frühere ÖVP-Klubobmann Heinrich Neisser ist verstorben.

Das Nationalratspräsidium trauert um den ehemaligen 2. Präsidenten des Nationalrats, Heinrich Neisser. Der frühere ÖVP-Politiker ist 89-jährig verstorben.

Neisser war insgesamt mehr als 21 Jahre lang Abgeordneter zum Nationalrat, von 1994 bis 1999 war er Zweiter Präsident. Außerdem war der studierte Jurist Bundesminister, Staatssekretär und ÖVP-Klubobmann. Als solcher führte Neisser scharfe Debatten, er gilt bis heute als einer der besten Redner des Hohen Hauses.

Nach seiner Zeit in der aktiven Politik beschäftigte er sich an der Universität Innsbruck mit der Europäischen Integration.

Auch die Präsidentin der ÖVP Senioren, Ingrid Korosec, trauert um Neisser: „Er war ein engagierter und geschätzter Politiker und brillanter Jurist. Ein kluger Kopf, rhetorisch gewandt und humanistisch engagiert. Und er hat stets für einen lebendigen Parlamentarismus gekämpft.“

