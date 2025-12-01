Reh läuft durchs Haus: Rätselraten um Video von FPÖ-Landeschef

Advent, Advent, ein Rehlein rennt. Oberösterreichs FPÖ-Chef und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner sorgte mit einem Instagram-Video für Rätselraten.

"In Oberösterreich beginnt die Adventzeit traditionell mit dem Bratwürstel-Sonntag", schreibt Oberösterreichs FPÖ-Chef und Landeshauptmann-Stellvertreter via Instagram. Dazu postete er ein Video von sich am Esstisch mit Bier, Bratwürstel und Sauerkraut.





Doch das Hauptaugenmerk liegt ganz woanders. Denn während der FPÖ-Politiker allen einen schönen Advent wünscht, läuft im Hintergrund plötzlich ein Reh durchs Wohnzimmer. "Bitte um Aufklärung über das Reh" oder "Ist da ein Reh durchs Bild gelaufen?", heißt es etwa in den Kommentaren.

Künstliche Intelligenz

Aber: Bei dem Wildwechsel handelt es sich um eine KI-Kreation, das Reh wurde mittels Künstlicher Intelligenz eingefügt, heißt es auf oe24-Anfrage aus dem Büro Haimbuchners. Man wollte etwas Neues ausprobieren.