"Schinkenfleckerl & Gin Tonic": Kommt Boris Johnson zum Kurz-Event?

Am Freitag werden die weltberühmten Salzburger Festspiele eröffnet. Auch heuer lädt Ex-Kanzler Sebastian Kurz wieder zu "Schinkenfleckerl & Gin Tonic".

Die Rede von Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Freitag den offiziellen Startschuss für die Salzburger Festspiele geben. Am Abend lädt Ex-Kanzler und Unternehmer Sebastian Kurz zum zweiten Mal mit Markus Friesacher zu "Schinkenfleckerl & Gin Tonic" ins Cafe Bazar am Salzach-Ufer. Auch heuer werden wieder zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft erwartet. Insgesamt stehen rund 350 Personen auf der Gästeliste des Party-Events.

Aus der Bundesregierung werden etwa Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP), Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) kommen, berichtet der "Kurier". Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird den Festspielen - und damit auch der Kurz-Feier - fernbleiben. Der ÖVP-Chef weilt bis Samstag in Paris, wo aktuell die olympischen Spiele stattfinden.

Kommt Boris Johnson zur Gin-Party?

Wer hingegen durchaus bei der Gin-Tonic-Sause vorbeischauen könnte, ist Ex-Briten-Premier Boris Johnson. Dieser ist einer der Hauptredner beim Salzburg Summit, der am Freitag endet. Der Anreise-Weg wäre also überschaubar. Zudem trafen Johnson und Kurz erst kürzlich bei der Hochzeit einer indischen Milliardärs-Familie aufeinander.

Weitere prominente Namen auf der Gästeliste sind etwa der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), dessen Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ), die deutsche Kabarettistin Monika Gruber sowie die Familie Porsche.