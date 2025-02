Schwarz-Rot feilscht um Koalition - VdB geht mit "First Dog" Gassi

Während ÖVP und SPÖ am Donnerstag noch bis spät in die Nacht um eine Regierung feilschen, ließ sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen nicht aus der Ruhe bringen. Er ging mit "First Dog" Juli Gassi.

Zuerst scheiterten die Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos, danach versuchten es Blau und Schwarz - auch vergebens. Im dritten Anlauf feilschen nun wieder ÖVP und SPÖ um eine Regierung. Trotz dieser Turbulenzen lässt sich einer aber nicht aus der Ruhe bringen: Bundespräsident Alexander Van der Bellen. © oe24.TV × Er wurde heute beim Gassigehen mit seinem Vierbeiner Juli gesehen. Einen sonderlich gestressten oder angespannten Eindruck machte er nicht. Begleitet wurde VdB von seinem Pressesprecher sowie mehreren Personenschützern. Aus der ÖVP hieß es indes, dass heute noch bis in die späten Nachtstunden weitere Gespräche geben wird. Mit einem Ergebnis ist heute noch nicht zu rechnen. Am Freitag geht es für die beiden Parteichefs Andreas Babler und Christian Stocker dann vermutlich in die Hofburg zu VdB.