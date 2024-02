SPÖ-Vizechefin Holzleitner mahnt rote "Problembären"

In einem oe24.TV-Interview kontert SPÖ-Vizechefin Eva-Maria Holzleitner jetzt den SPÖ-internen Kritikern von SPÖ-Chef Babler. Warum sie Doskozil und Co als "Problembären" ansieht.

Nachdem Hans Peter Doskozil, Josef Muchitsch und Co in den vergangenen Wochen wiederholt Kritik an SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler oder dessen Kurs geäußert hatten, schlägt jetzt SPÖ-Vizechefin und Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner im oe24.TV-Interview zurück.

Holzleitner an Doskozil & Co: "Leute haben andere Sorgen als Befindlichkeiten unserer Problembären"

„Wenn Leute sagen: ‚Ihr streitet ja nur, es reicht‘, kann ich nur sagen mir reicht es auch“. Holzleitner sagt, dass die Menschen „ganz andere Sorgen haben als die Befindlichkeiten unserer Problembären“.

Holzleitner: Diesen Streit "einstellen" und um Inflation & Co kümmern

Sie mahnt die roten „Problembären“ das „einzustellen“ und sich um Maßnahmen gegen Inflation, Teuerung und Lohngerechtigkeit für Frauen zu kümmern. Auch Holzleitner gibt via oe24.TV-Interview zu, dass die jüngsten Ausritte gegen Babler an jene gegen die damalige SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner „erinnern“.

Streit sei "Grund für schwache Umfragewerte"

Diese Streitigkeiten seien auch der Grund für „die Umfragewerte“. Zudem hänge der SPÖ noch der offen ausgetragene Konflikt des Jahres 2023 nach, so Holzleitner.

Muchitsch rudert bei PK mit Babler zurück

Muchitsch trat am Dienstag übrigens demonstrativ mit Babler auf. Er stehe „hinter Babler“, er habe nur einen „Appell“ geäußert „breiter zu werden“. Und er versuchte die Medien „für Spalterei“ verantwortlich zu machen.

Was die SPÖ freilich ganz alleine schafft ...

Doskozil, Babler: Machtkämpfe in der SPÖ gehen wieder los