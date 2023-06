Star-Kabarettist Kristan: ''San de beinond in da Löwelstraße?''

Das Wahl-Desaster der SPÖ schlägt international hohe Wellen. Auch Star-Kabarettist Alex Kristan schaltet sich ein und nimmt die Partei ordentlich aufs Korn.

"San de beinond in derer Löwelstraßen?", fragt Kabarettist Alex Kristan auf seiner Facebook-Seite. "Ab heute steht SPÖ für Spaß Partei Österreichs", wettert der 51-Jährige weiter. Außerdem mutmaßt er, wohl nicht ganz ernst gemeint, dass der Bundesparteiobmann im Schnick-Schnack-Schnuck auf "drei Gwunnane" bestimmt wurde.

"Wie kann man einen Namen in einer Excel-Tabelle falsch eintragen. Die Namen klingen ja nicht einmal ansatzweise gleich. Das ist, wie wenn ich mir einen Schweinsbraten in der Waschmaschine mach', weil die ist ja auch zufällig weiß wie der Herd", witzelt Kristan weiter. "Ich schütte mir in eine Thermoskanne ja auch kein Bacardi-Cola rein!"

Verständnis hätte der Kabarettist gehabt, wenn Michael Ludwig angetreten wäre, "weil da weiß ich nicht, was hinten und was vorne ist. Was ist der Vorname, was ist der Nachname?" Er schlägt der SPÖ vor, künftig mit einem Rechenschieber zu arbeiten, wenn sie Probleme mit dem Excel-Programm haben. Außerdem will er die Löwelstraße in "Leoparderl-Gasse" umbenennen und die SPÖ soll zur Trink-PÖ werden, immerhin kann dieser Irrtum nicht nüchtern geschehen sein.