Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Parteien
Dagmar Belakowitsch
© APA/HELMUT FOHRINGER

FPÖ und Grüne

"Starker Tobak", "Verrat": Opposition tobt nach Pensions-Ansage

02.09.25, 12:15
Teilen

Die Ansage von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), die Pensionen unter der Inflation, also unter 2,7 Prozent, anheben zu wollen, sorgt bei der Opposition für Kritik. 

Im ORF-"Sommergespräch" kündigte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) an, die Pensionen unter der Inflation anheben zu wollen. Als Zielwert gab er ein Plus von zwei Prozent aus. Bei der Opposition sorgt das für Kritik. 

FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch sprach etwa von einem "reinen Diebstahl an unseren Pensionisten". Die Armut im Land würde so noch weiter steigen. „Was Kanzler Stocker hier als ‚Formel‘ für die Zukunft verkauft, ist in Wahrheit ein eiskalter Plan zum Pensionsraub", so die Freiheitliche. Die FPÖ fordere eine volle Abgeltung der Teuerung: "Alles andere ist ein Verrat an den Menschen in unserem Land". 

 Auch die Grünen übten scharfe Kritik. Sozialsprecher Markus Koza bezeichnete die Ankündigung als "starken Tobak". Stocker würde ausblenden, "dass Pensionist:innen bereits einen großen Beitrag zur Budgetkonsolidierung leisten" würden, so der Grüne, der etwa an die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge erinnerte. 

Einsparungspotential bei "Steuer-Geschenken" 

Und: „Eine Pensionserhöhung, die deutlich unter der Teuerungsrate liegt, würde vor allem Bezieher:innen niedriger und unterer mittlerer Pensionen – und das sind insbesondere Frauen – nochmals finanziell hart treffen." Das sei inakzeptabel. 

Markus Koza
© APA/EVA MANHART

Einsparungspotential sehe Koza stattdessen bei "Steuer-Geschenken" im Rahmen von "Arbeiten im Alter". Denn: „Flat-Tax und reduzierte Abgaben belasten das Budget und die Pensionsversicherung um bis zu 470 Mio. Euro im Jahr. Auf diese großzügigen Steuergeschenke, von denen vor allem einkommensstarke Pensionist:innen profitieren, kann getrost verzichtet werden."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden