Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Parteien
Stocker Sommergespräch
© APA/ROLAND SCHLAGER

ORF-"Sommergespräch"

Stocker mit Kanzler-Ansage: Pensionen unter Inflation anheben

01.09.25, 21:16
Teilen

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) war am Montagabend zu Gast beim ORF-"Sommergespräch". 

Im vorletzten ORF-"Sommergespräch" für heuer war Bundeskanzler Christian Stocker zu Gast. Für den früheren ÖVP-Generalsekretär und jetzigen Parteichef war es eine Premiere. 

Dass im Land noch keine Aufbruchstimmung ausgebrochen sei, müsse man "richtig einordnen", so Stocker nach knapp sechs Monaten Schwarz-Rot-Pink. Zunächst habe es eine "Stabilitätsphase" gebraucht, in der die Koalitionsparteien zueinander gefunden haben sowie ein Doppelbudget beschlossen wurde. Jetzt müsse man allerdings in eine "Phase der Bewegung" gehen. 

Stocker Sommergespräch
© APA/ROLAND SCHLAGER

Stocker warnt: "Dinge könnten sich verschlechtern" 

Beim Thema Inflation kündigte der ÖVP-Chef an, dass es "natürlich etwas geben" werde. Das wird bei der Regierungsklausur (Dienstag und Mittwoch) auch besprochen. Aber: Stocker könne nicht ausschließen, dass noch "Ungemach" droht und sich die "Dinge verschlechtern könnten". Immerhin seien die Inflationszahlen im vorigen Herbst sehr niedrig gewesen, wodurch der Anstieg höher sein könnte. 

Um der Inflation entgegenzuwirken will Stocker unter anderem den "Österreich-Aufschlag" bekämpfen. Lebensmittel könnten ohne diesen acht Prozent billiger sein, so der Kanzler. Zudem appellierte er, Lohnabschlüsse niedrig zu halten. Als Preistreiber nannte Stocker die Energiekosten, die maßgeblich zur Inflationsbekämpfung seien. 

Stocker will Pensionen unter Inflation anheben 

Bei den Pensionen hält es Stocker für ein "richtiges Zeichen, unter 2,7 Prozent abzuschließen". Die Pensionen würden heuer planmäßig um 2,7 Prozent steigen. Zielwert für den Bundeskanzler wäre eine Anhebung um zwei Prozent, um Geld zu sparen. Das sei allerdings noch zu verhandeln. Er könne noch kein Ergebnis präsentieren. 

"Unsere Demokratie wird attackiert"

Angesprochen auf die militärische Drohung von Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew für den Fall eines NATO-Beitritts von Österreich, meinte Stocker: "Die Drohung finde ich als Provokation. Ich lasse sie so stehen". Sie habe keinen Hintergrund, denn die "Neutralität steht außer Frage". Damit sei ein Beitritt in das Militärbündnis NATO auch kein Thema. "Aber das zeigt: Wir sind gefährdet. Unsere Demokratie wird attackiert".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden