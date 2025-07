Teilzeit-Streit: Jetzt teilt ÖVP gegen SPÖ-Doskozil aus

ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti legt in der Teilzeit-Debatte gegen SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nach.

"Die sind nicht schmähhalber in Teilzeit, das Familienleben lässt sich nicht anders gestalten", sagte Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil erst am Montag in Bezug auf die von der ÖVP entfachte Teilzeit-Debatte.

Kritik gibt es jetzt von ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti: „Die unangenehme Wahrheit für Doskozil ist: Das Sozialsystem und der Wohlstand in Österreich können nur mit mehr Leistung und Vollzeitarbeit nachhaltig abgesichert werden. Denn wer Teilzeit arbeitet, ohne Betreuungspflichten oder gesundheitliche Einschränkungen zu haben, zahlt weniger ein und bekommt dadurch im Alter auch weniger Pension."

Nico Marchetti zum Generalsekretär der Volkspartei bestellt © övp

Marchetti: "Sozialistischer Fiebertraum"

Außerdem würden durch die freiwillige Reduktion von Stunden Arbeitskräfte fehlen, argumentiert der ÖVP-Abgeordnete. "Aus Gründen der Fairness gegenüber allen Leistungsträgern, muss man diese Wahrheit aussprechen. Burgenlands Landeshauptmann Doskozil träumt ja gerne von einer Welt, in der auch ohne Leistung Milch und Honig fließen", so Marchetti.

Und: "Dass dieser Traum in der Realität eher ein sozialistischer Fiebertraum ist, sieht man tagtäglich im Burgenland, wo hart verdientes Steuergeld für Gratis-Flöten, Gratis-Ski und Dosko-Sekt mit beiden Händen aus dem Fenster geworfen wird."