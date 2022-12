Twitter sperrt Account von Dominik Nepp

Der Wiener FPÖ-Stadtrat Dominik Nepp wollte auf Twitter mit einem Bild von leeren Coronatest-Verpackungen im Müll für Aufregung sorgen – und wurde nach zahlreichen User-Beschwerden nun gesperrt.

„Das Steuergeld der Wiener landet im Mistkübel. Danke Bürgermeister Michael Ludwig“, echauffierte sich Nepp am Dienstag auf Twitter und postete ein Bild, das mehrere PCR-Test-Verpackungen von „Alles gurgelt“ in einer Altpapiertonne zeigt. Das Posting sorgte für Kopfschütteln und Lacher – die Verpackungen waren leer und wurden in der Tonne ordnungsgemäß entsorgt.

Ist der Nepp-Account wirklich gesperrt? Oder ist es ein Twitter-Programmier-Fehler? https://t.co/VexWwyM2LH pic.twitter.com/RlUoFBnyzP — Bülent Çelik (@BuelentCelik1) December 21, 2022

Inzwischen ist das Posting gelöscht – und Nepps Twitter-Account gesperrt. Wohl weil zu viele User Nepps Tweet gemeldet hatten. "Wir haben den Account von @DominikNepp gesperrt, weil er unsere Regel gegen Hass schürendes Verhalten verletzt hat", heißt es in einer Meldung von Twitter.

FPÖ noch Fragen ? ???????????????? pic.twitter.com/PKRgruFu5G — Didi 65 (@Didi6516) December 21, 2022

Nepp darf laut Twitter-Richtlinien auch keinen neuen Account mehr erstellen. Wie er die Sperre umgehen wird, ist noch nicht klar.