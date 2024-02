Auch bei EU-Wahl ist SPÖ derzeit nur Nummer 3

Harte Tage für SPÖ-Chef Andreas Babler – auch in der EU-Wahl-Umfrage für oe24 ist seine Partei aktuell nur Dritte.

Schon in 128 Tagen. Schon am 9. Juni wird es in Sachen Europaparlament ernst – und 128 Tage davor gibt es eben diesen Umfrage-Schock für die SPÖ: Denn in der aktuellen oe24-Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft (1.000 Befragte vom 29. bis 31. Jänner, max. Schwankung 3,2 %) kommen die Sozialdemokraten gar nur auf 20 %.

Auch hier führt die FPÖ. Doch gehen wir zum obersten Stockerlplatz: Wie in der Nationalratswahl-Umfrage führt auch in Sachen EU-Wahl die FPÖ das Feld an. Aktuell kommen die Blauen mit Harald Vilimsky als Spitzenkandidaten auf 27 %. Gefolgt von der ÖVP mit Reinhold Lopatka, der bei 24 % liegt. Allerdings hatte die ÖVP 2019 noch 34,5 %.

Schieder-Absturz. So weit war das zu erwarten – doch dass die SPÖ mit Andreas Schieder auf 20 % abstürzt, überrascht dann doch. Und das, obwohl die Roten bei der EU-Wahl keine Konkurrenz der Bierpartei haben.

Der Schilling-Effekt. Überraschung Nr. 2 dieser Umfrage: Mit der Klimaaktivistin Lena Schilling an der Spitze kommen die Grünen aktuell auf 13 % – das liegt knapp am extrem guten Wahlergebnis von 2019. Gut schneiden aber auch die Neos ab, die mit Helmut Brandstätter auf satte 14 % kommen.