Umfrage: Blaue bleiben vorn - sind aber im Sinkflug

In der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 verliert die FPÖ weiter, ihr erster Platz ist aber unumstritten. Allerdings: Das Platzen der Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP ist da noch nicht berücksichtigt.

Platz 1 für die FPÖ vor einer denkbaren Neuwahl? Offenbar ja, aber der Sinkflug geht weiter. Und zwar schon unmittelbar bevor die Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP final gescheitert sind. Denn die aktuelle Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft wurde auch noch am Montag und Dienstag durchgeführt und damit am Höhepunkt der Streitereien zwischen FPÖ und ÖVP. Das endgültige Platzen am Mittwoch aber ist noch nicht abgebildet (2.000 Interviews vom 3. bis 11. 2. 2025, max. Schwankung 2,2 %).

Demnach hält die FPÖ weiter deutlich den ersten Platz, aktuell hat Lazarsfeld einen Wert von 33 % berechnet. Das ist zwar lediglich ein Minus von einem Prozentpunkt. oe24-Leserinnen und -Leser erinnern sich aber: Beim Platzen der Ampel-Koalition Anfang Jänner waren die Blauen noch bei 38 % gelegen und hatten an der 40-%-Marke gekratzt. Und dass es nach Kickls Scheitern bei der Regierungsbildung nochmals bergab gehen könnte, scheint durchaus möglich zu sein.

Allerdings: SPÖ und ÖVP können derzeit davon nicht wirklich profitieren. Ja, die SPÖ kann einen Punkt auf 23 % zulegen - ist aber immer noch 10 Punkte hinter den Blauen. Die ÖVP hingegen - die ja gerade mit Kickl bei der Regierungsbildung gescheitert ist - stagniert derzeit bei 19 %. Gut möglich ist aber, dass die Härte von Parteichef Christian Stocker gegenüber den FPÖ-Forderungen im gescheiterten Koalitionspoker den Schwarz-Türkisen nutzt.

Etwas erholen können sich die Neos, die wieder auf 10 % springen. Die Grünen bleiben gleichauf bei ebenfalls 10 %. Die KPÖ wäre mit 3 % nicht im Parlament.

In der Kanzlerfrage bleibt FPÖ-Chef Herbert Kickl indes mit 26 % klar vorn, der regierende Interimskanzler Alexander Schallenberg kommt auf 15 %, SPÖ-Chef Andreas Babler stürzt auf 10 % ab,