Vilimsky vs Lopatka: "Putins Komplizen" & "ÖVP-Hexenküche"

ÖVP gegen FPÖ - das ist Brutalität im oe24.TV-Duell zwischen den EU-Spitzenkandidaten Reinhold Lopatka und Harald Vilimsky. Der Streit über Öxit, Putin und Migration.

"Freunde Putins in Österreich" versus "Verräterpartei Österreichs" - so beflegeln sich ÖVP-EU-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka und sein blauer Konkurrent Harald Vilimsky im oe24.TV-EU-Wahl-Duell heute ab 21 Uhr im TV-Studio.

"Ukrainer mit Füßen treten" und die "Bussi-Bussi-Partie"

Dabei geht es freilich auch um sehr ernste Themen zwischen dem FPÖ- und ÖVP-Kandidaten: Will die FPÖ die EU zerstören? Was ist die "Bussi-Bussi-Partie", die Vilimsky Lopatka vorwirft?

Was soll mit den EU-Sanktionen gegen Wladimir Putins Russland passieren? Tritt die FPÖ "die Ukrainer mit Füßen" und will sie gar einen Öxit? "Verliert die ÖVP die Hälfte ihrer Wähler und wirft die Hexenküche an"?

Harte Bandagen im oe24.TV-Duell zwischen der derzeitigen Nummer eins und dem, der in Umfragen führt.

Das ganze Duell Vilimsky-Lopatka sehen Sie heute um 21 Uhr auf oe24.TV