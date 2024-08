Werbe-Experte: Welche Partei das "beste" Plakat hat

Wer kurz vor einer wichtigen Wahl in einer Stadt spazieren geht, wird wohl oder übel auch an einem Wahlplakat vorbeilaufen.

Auch heuer haben die PR-Abteilungen der Parteien wieder neue Slogans und Sujets ausgearbeitet. Einerseits für die bereits geschlagene EU-Wahl, andererseits für die anstehende Nationalratswahl. oe24 hat Werbe-Profi Marcello Demner um seine Einschätzung gebeten. Welche Partei hat das - unabhängig von Inhalten - beste Plakat?

ÖVP: "Wer hätte gedacht, dass man in diesen Zeiten noch jemanden in der Mitte findet? Aber wo diese Mitte liegt, ist ein Rätsel. Vielleicht fühlt sich doch wer abgeholt – wir werden es nach der Wahl sehen."

SPÖ: "Andreas Babler macht nach dem hemdsärmligen Festivalsommer überraschend auf Kanzler. Schafft er es, mit Herz und Hirn auch Wähler:innen außerhalb der linken SPÖ Fraktion zu überzeugen?“

FPÖ: "Einmal mehr die Meister der Headlines. Mitunter auch recycelter( „Weil er für euch ist…“). Grafisch wie fotografisch merkt man, dass hier kein besonders talentierter Art Director oder Fotograf am Werk war – und vielleicht auch keiner wollte?

Die FPÖ präsentiert ihre offiziellen Wahlplakate für die Nationalratswahl erst am Mittwoch. Vor der EU-Wahl setzten die Blauen unter anderem auf solche Sujets.

Grüne: "Gleiche Themen, neuer Slogan: ‚Wähl, als gäb's ein Morgen.‘ Altbewährtes bleibt, aber der Call-to-Action könnte tatsächlich Bewegung ins Spiel bringen."

NEOS: "Die FDP in Deutschland hat mit ihrem 'Kriegsfotografen' gezeigt wie man’s macht und es bis in die Regierung schafft. (Kampagne: Heimat Berlin) Die NEOS Plakatwelle wirkt etwas schief in Font und Umsetzung, und die Themen bleiben gleich. Beate Meinl-Reisinger hätte sich ein Leader-Porträt verdient. Warum sich nicht von Profis inspirieren lassen?