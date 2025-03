"Wichtig, in gutem Austausch zu sein": VdB-Treffen mit FPÖ-Kickl

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud FPÖ-Chef Herbert Kickl zu sich in die Hofburg.

"Es ist mir wichtig, auch mit den Oppositionsparteien in gutem Austausch zu sein", schreibt Bundespräsident Alexander Van der Bellen via X (vormals Twitter). Dazu teilte er ein Bild von sich und FPÖ-Chef Herbert Kickl, der offenbar heute zu Besuch in der Hofburg war. "Für das Gelingen des gemeinsamen Projekts Österreich sind wir alle gefragt", so das Staatsoberhaupt.

Es ist mir wichtig, auch mit den Oppositionsparteien in gutem Austausch zu sein.



Für das Gelingen des gemeinsamen Projekts Österreich sind wir alle gefragt. (1/2) pic.twitter.com/QkHO3ehFH2 — Alexander Van der Bellen (@vanderbellen) March 12, 2025

Es gehe "ums Staatsganze und das ist größer als ein Mensch und eine Partei alleine". Abschließend dankte VdB Kickl noch "für das gute Gespräch".