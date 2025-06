Parteitag: Gewessler als neue Grünen-Chefin gewählt

Die Grünen sind am Sonntag in Wien zu einem Bundeskongress zusammengekommen, um Leonore Gewessler zu ihrer neuen Parteichefin und damit zur Nachfolgerin von Werner Kogler zu wählen.

Gegenkandidaten gibt es keine, die Parteispitze hat sich geschlossen hinter die frühere Klimaschutzministerin als neue Bundessprecherin gestellt. Hearing und Wahl durch die 265 wahlberechtigten Delegierten sind für den Vormittag angesetzt, das Ergebnis sollte gegen Mittag vorliegen.

Gewessler, zuletzt Koglers Vize in der Partei, ist das Öko-Aushängeschild der Grünen. Erst 2019 in die Bundespolitik gewechselt, konnte sie sich in der Koalition mit der ÖVP im Umwelt-, Energie- und Verkehrsressort profilieren. Gewählt wird sie für eine dreijährige Funktionsperiode. Gekürt werden auch fünf weitere Mitglieder des Bundesvorstands und der Finanzreferent. Abgeschafft wird angesichts des Wechsels in die Opposition das Generalsekretariat, bisher mit Olga Voglauer besetzt.