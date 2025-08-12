Paukenschlag in St. Pölten: Roter Vizebürgermeister tritt zurück

Nach über 20 Jahren in der Stadtpolitik hat der St. Pöltner SPÖ-Vizebürgermeister Harald Ludwig am Dienstag seinen Rückzug angekündigt.

St. Pöltnens Vizebürgermeister Harald Ludwig (SPÖ) verlässt die Politik noch vor der Gemeinderatswahl. Schon jetzt ist es so weit, sagt er. In wenigen Tagen will er seinen Rücktritt offiziell einreichen. Am Dienstag schrieb er an seine Anhänger: "Ich habe mich in diesen Tagen entschlossen, bei der kommenden Gemeinderatswahl nicht mehr dabei zu sein", informierte er via Facebook. Ludwig war seit 2020 Vize. "Im Herbst werde ich bei der Gemeinderatssitzung nicht mehr dabei sein", sagte der 48-Jährige laut "NÖN"-Bericht. Viele Veränderungen im privaten Bereich hätten ihn dazu bewogen.

SPÖ hat absolute Mehrheit in St. Pölten

Das Rücktrittsgesuch will Ludwig dem Bericht zufolge in den nächsten Tagen einreichen. Der 48-Jährige zog 2001 in den Gemeinderat der niederösterreichischen Landeshauptstadt ein. 2019 wurde er Stadtrat, seit Februar 2020 fungiert er als Vizebürgermeister. Die Gemeinderatswahl findet spätestens Anfang 2026 statt. Die SPÖ mit Bürgermeister Matthias Stadler hält die absolute Mehrheit.

ÖVP-Vizebürgermeister bedankt sich

St. Pöltens ÖVP-Vizebürgermeister Matthias Adl bedankte sich in einer Aussendung bei Ludwig "für über weite Strecken professionelle Gespräche und die persönliche Wertschätzung". Weiters meinte Adl: "Mit dem Abgang von Harald Ludwig braucht die SPÖ kurz vor der Gemeinderatswahl einen neuen Ausputzer."