Geheimes Basteln an neuer Partei

Will der Unternehmer Zöchling in die Politik einsteigen? Der einstige Campaigner von Kurz hilft ihm mit einer Plattform

Er schreibt neuerdings Gastkommentare in denen er einen „Neustart“ an der Spitze der Wirtschaftskammer Wien fordert. Er tritt seit geraumer Zeit regelmäßig in TV-Sendungen – auch auf oe24.TV – auf, in denen er sich mit Vorliebe über SPÖ-Chef Andreas Babler und die Wirtschaftskammer mokiert.

Die Rede ist vom Chef es Autozulieferers Remus, Stephan Zöchling, der auch die Online-Plattform „zusammen stärker“ gegründet hat und über den bereits vier Parteien eifrig tuscheln.

Regierungspolitiker: „Zöchling hat Polit-Ambitionen“

„Er hat selber politische Ambitionen“, sagen etwa Vertreter von Regierungsparteien. Beim Opernball beobachteten besonders aufmerksame Besucher, dass Zöchling sich in einer der zwei Logen von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz blendend unterhalten hatten.

Nach der Absage von Christian Kern für den SPÖ-Vorsitz gebe es nun wieder Bemühungen den Ex-ÖVP-Chef zu animieren eine neue Partei zu gründen, berichten Insider. Weiter heißt es: Zöchling könnte „Teil davon sein oder eine eigene Plattform andenken“.

"Ich bin ein politischer Mensch"

Gegenüber oe24 erklärte der Unternehmer: "Ich bin ein politischer Mensch und sehe, dass es viel zu tun gibt in Österreich. Wenn ich das Gefühl habe, das Dinge nicht so laufen wie sie sollten oder es Wege gibt, Dinge besser zu machen, werde ich mich konstruktiv einbringen und versuchen, positive Impulse zu setzen."

Kurz-Campaigner betreut Zöchling Plattform

Immerhin hätte just der erfahrene Wahl-Campaigner Philipp Maderthaner – etwa einst von Kurz – auch die „Zusammen stärker“-Plattform von Zöchling betreut. Ist das der erste Schritt zu einer eigenen Polit-Kandidatur wie es etwa einst Tassilo Wallentin bei der Bundespräsidentenwahl gemacht hatte?

Mit Blick auf Ex-ÖVP-Kanzler Kurz sagte Zöchling gegenüber oe24 weiter: "Welche Pläne Sebastian Kurz verfolgt, wissen wir nicht und wir beteiligen uns auch nicht an Spekulationen dazu." Na dann...