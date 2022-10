SPÖ fürchtet Achse Wlazny, Kern & Fussi

Tritt eine neue Mitte-links-Partei bei der Nationalratswahl an?, fragt sich SPÖ.

Sorgen. In Deutschland passierte es schon vor Jahren, auch in Frankreich oder Italien haben die Sozialdemokraten Erfahrungen mit Abspaltungen aus ihren Reihen. Und auch in der SPÖ geht nun die Sorge vor einer neuen Mitte-links-Partei um. Der Achtungserfolg von Dominik Wlazny – alias Marco Pogo – bei der Hofburg-Wahl hat diese Ängste nun vergrößert. Zudem beobachtet man in der roten Welt Kontakte zwischen dem Musiker und Politiker zu Ex-SP-Chef Christian Kern mit Argwohn.

Dass just Polit-Berater Rudi Fussi – seines Zeichens ein Freund von Kern – Wlazny mit einer neuen Bewegung bei Nationalratswahlen „große Chancen“ einräumt, vergrößert die rote Nervosität freilich.

Rote glauben, dass Kern antreten wolle

Achsen. Einige Spitzen-Rote glauben, dass „Kern auf jeden Fall antreten“ wolle. Dass Wlazny Lust auf mehr habe, sei für sie zudem „mehr als offensichtlich“.