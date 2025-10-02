Alles zu oe24VIP
SPÖ will, dass SPÖ gegen Teuerung kämpft
02.10.25, 06:00
Rote kritisieren bereits, dass "nur sparen zu wenig" sei. 

Es sei „allen klar“, dass jetzt gegen die Teuerung vorgegangen werden müsse, hört man von mehreren Regierungsmitgliedern. 

„Nur sparen, ist zu wenig“ 

Vor allem in der roten Welt steigt der Druck auf das eigene Regierungsteam immens. „Nur sparen, sparen, sparen, kann nicht die einzige Rolle der SPÖ in der Regierung sein“, ätzt ein Roter. 

Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig sagt via oe24.TV zwar: „Ich halte wenig von diesen SPÖ gegen SPÖ“-Spielen, aber in Sachen Teuerung erwartet auch er, dass die Regierung bald Maßnahmen setze. 

Streit um Beamte 

Dass die Inflationsschätzung weiter über 4 Prozent angibt, macht die Sache brisant. Ebenso brisant: Die Lohnverhandlungen mit den Beamten. Just der rote Beamten-Gewerkschafter stehe extrem auf der Bremse und wolle höhere Abschlüsse als jene der Metaller und Pensionisten. Das würde die SPÖ-Spitze parteiintern noch mehr unter Druck bringen.

