Familienministerin Raab (ÖVP) kommt am Mittwoch wieder aus der Babypause zurück.

Mitte Juni verabschiedete sich Susanne Raab in die Babypause – Kollegin Edtstadler übernahm ihre Agenden – am Mittwoch nimmt sie nun ihren Dienst wieder auf. Am 14. Juli ist die 36-Jährige Mutter eines Sohnes geworden. Auf Facebook verkündete die Politikerin freudenstrahlend die Geburt.

Raab wechselt sich in der Babykarenz mit ihrem Mann ab - das hatte sie bereits bei der Geburt auf Facebook verkündet.