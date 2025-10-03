Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
Ampel zieht 30-%-Limit bei Tausch von Heizkesseln ein
Regierung

Ampel zieht 30-%-Limit bei Tausch von Heizkesseln ein

03.10.25, 14:35
Die Regierung nimmt die gestoppten Klimaförderungen äußerst schaumgebremst wieder auf.

Nach dem abrupten Stopp im Dezember 2024 hat die Bundesregierung am Freitag die Wiederaufnahme der Sanierungsoffensive angekündigt. Bis 2030 sollen der Heizkesseltausch und die thermische Sanierung von Gebäuden mit 1,8 Milliarden Euro gefördert werden. Neu ist, dass nur noch bis zu 30 % der Gesamtkosten gefördert werden, nach 75 % im alten Modell.

Beantragt werden können die Beihilfen ab Mitte November auf www.sanierungsoffensive.gv.at. Mit Blick auf Kesseltäusche können aber bereits Leistungen, die ab heute, 3. Oktober, durchgeführt werden, gefördert werden. Eine Kombination mit Förderungen aus den Bundesländern sei weiterhin möglich.

Jährlich 30.000 Kesselwechsel erwartet

Mit der Neuauflage der Sanierungsoffensive will das Umwelt- und Klimaministerium verstärkt auf einen effizienten Mitteleinsatz achten, wie Bundesminister Norbert Totschnig (ÖVP) erklärte. Die Maßnahme solle zum Wechsel von "mehr als 30.000 fossilen Heizungen pro Jahr auf klimafreundliche Alternativen" führen und der CO2-Ausstoß soll jährlich um 270.000 Tonnen pro Jahr reduziert werden.

Um zu verhindern, dass es wie im vergangenen Dezember zu einem vorzeitigen Ausschöpfen der gesamten Fördersumme komme, werde bei der Neuauflage "pro Kalenderjahr ein Budget von 360 Millionen Euro festgelegt" - die Summe also über alle fünf Förderjahre aufgeteilt.

