Babler schmiss für Kogler zum Abschied 2.000-Euro-Buffet

Andreas Babler und seine rechte Hand Michaela Schmidt richteten für den scheidenden Vizekanzler Werner Kogler eine Abschiedsfeier aus.

Die einen werden sagen, hier wurde Geld verschwendet - für andere wissen Staatssekretärin Martina Schmidt und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) wenigstens, was sich gehört. Als einzige Politiker der neuen Ampelregierung haben die beiden eine richtige Abschiedsfeier für ihren Amtsvorgänger ausgerichtet. Laut einer Anfragebeantwortung an die FPÖ fand "am 3. März 2025 die Amtsübergabe meines Amtsvorgängers Mag. Werner Kogler an die neue Frau Staatssekretärin MMag.a Michaela Schmidt und mich im Bundesamtsgebäude Radetzkystraße statt". Geladen seien "alle Mitarbeiter:innen des Ressorts" gewesen, "um ihnen unmittelbar Gelegenheit für ein persönliches Kennenlernen mit der neuen Ressortleitung zu geben". Das war nicht ganz billig: "Für das Catering durch die Fa. Trabitsch sind Kosten in Höhe von € 2.091,36 angefallen."

Ein Abschiedsgeschenk bekam der Grüne auch, so übergab Babler seinem Vorgänger ein Wiener-Sport-Club-Dress und ein Bild mit einer Zeichnung Koglers. Auf dieser ist Kogler mit einem Luchskopf abgebildet. Denn dieses Tier sei schlau und zielstrebig, witzelte der Babler. Dafür sind allerdings keine Kosten entstanden.

In allen anderen Ministerien gab es bei den Amtsübergaben im März keinen Aufwand, die Linzer Torte, die Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer seinem Vorgänger Martin Kocher übergab, spendierte der aus eigener Tasche. Das galt auch für das Österreich-Dress, das Ex-Außenminister Alexander Schallenberg von seiner Vorgängerin Beate Meinl-Reisinger bekam. Auch dieses "wurde nicht aus öffentlichen Mitteln finanziert".