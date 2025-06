Bundesländer wollen Wölfe jetzt schon vorsorglich töten

Drei Bundesländern geht die Lockerung des Schutzstatus von Wölfen nicht weit genug - jetzt sollen auch Tiere geschossen werden können, die keine Problemwölfe sind.

Salzburg, Tirol und Kärnten geht die Lockerung des Schutzstatus von Wölfen nicht weit genug.

© APA/Neumayr

Im ORF-Radio fordern der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle sowie die Vize-Landeshauptleute Marlene Svazek (Salzburg, FPÖ) und Martin Gruber (Kärnten, ÖVP) vorsorgliche Abschüsse - und das, obwohl es beispielsweise in Salzburg gar keine Wolfsrisse gibt. „Wir wissen das von Kärnten und Tirol und da wird es nicht lange dauern, bis wir auch in Salzburg wieder Vorkommnisse haben. Wir wollen da einfach präventiv gerüstet sein“, so Svazek. Sie fordert, dass der Wolf so wie jedes andere Wildtier bejagt werden sollte. Was man auch in Kärnten und Tirol so sieht.

Svazek stört auch nicht, dass diese Linie gegen EU-Recht verstößt. "Wir sind mit Mitarbeitern der EU-Kommission in Kontakt, manchmal muss man auch ein bisschen mutig sein."