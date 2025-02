Finanzminister Mayr zum Budget-Rapport bei VdB

Bundespräsident Alexander Van der Bellen traf am Montag Finanzminister Gunter Mayr.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen tauscht sich regelmäßig mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundesregierung wie auch der Wirtschaft und Wissenschaft aus, um sich einen Überblick über die aktuelle Budgetlage zu verschaffen.

Heute kam es daher zum Treffen mit Finanzminister Gunter Mayr, der über die Budgetlage sowie den Status der an die EU-Kommission gemeldeten Konsolidierungspläne berichtete. "Die Erstellung eines Budgets zählt zu den Hauptaufgaben einer Bundesregierung und regelt das Funktionieren unserer Staats", so Van der Bellen. "Hier ist daher ein klarer Blick auf die derzeitige Situation, in der sich Österreichs Staatshaushalt befindet, notwendig."

Van der Bellen sei es daher wichtig, "einen ausgewogenen Überblick zur Budgetsituation zu gewinnen. Ich danke Finanzminister Gunter Mayr für die Einblicke und das Gespräch."