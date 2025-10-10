Alles zu oe24VIP
Hälfte der Österreicher ist mit der Ampel unzufrieden

10.10.25, 21:00
Die Ampelkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS ist zwar nicht so unbeliebt wie Türkis-Grün - die Hälfte der Bevölkerung ist aber unzufrieden.

Der türkis-grünen Koalition schlug in ihren letzten Jahren eine massive Skepsis entgegen, teilweise waren nur noch 18 % der Österreicherinnen und Österreicher mit ihrer Arbeit zufrieden, die Quote der Unzufriedenen ging auf die 60 % zu.

Nun, so schlecht geht es der regierenden Ampelkoalition zwar nicht - Ruhmesblatt ist die aktuelle Lazarsfeld-Umfrage für oe24 aber nicht: Aktuell sind 49 % mit der Arbeit der Ampel unzufrieden, also jeder bzw. jede Zweite. Besonders kritisch sehen klarerweise die FPÖler die Ampel, hier liegt der Unzufriedenheitsfaktor bei 84 %.

Zufrieden sind hingegen magere 25 % mit der Ampel - die Zustimmung wächst auch bei den eigenen Anhängern nicht unbedingt in den Himmel: So bewerten beispielsweise lediglich 48 % ÖVP-Wählerinnen die Regierung positiv.

