Jetzt kritisiert auch Caritas-Chef den Kanzler

Caritas-Präsident Michael Landau geht mit dem ÖVP-Bundeskanzler hart ins Gericht.

Selten lässt die Caritas-Führung mit direkter Kritik an Politikern aufhorchen – jetzt ist es einmal so weit: Nach der inzwischen berüchtigten „Hamburger“-Rede von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) kommt von Caritas-Präsidenten Michael Landau Klartext: „Wer sagt, dass in Österreich niemand hungert oder friert, hat von der Wirklichkeit der Menschen keine Ahnung.“

Eine Frage des Wollens

Und Landau schreibt Nehammer ins Stammbuch: „Armutsvermeidung und Armutsbekämpfung sind nicht zuerst Fragen d. Könnens sondern des Wollens.“