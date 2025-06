Karner: Diese Änderungen kommen jetzt beim Waffenrecht

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) kündigte am Dienstag Änderungen beim Waffenrecht an.

Am Dienstag, genau eine Woche nach dem schrecklichen Amoklauf an einer Grazer Schule, gab die Polizei mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) neue Ermittlungserkenntnisse und Informationen bekannt. Karner kündigte zudem Änderungen beim Waffenrecht an. Im Ministerrat am Mittwoch sollen genauere Eckpunkte der Maßnahmen vorgestellt werden.

"Die Richtung ist aber klar", erklärte Karner bereits am Dienstag. Es wird Änderungen bei psychologischen Testungen geben müssen, Änderungen bei Altersgrenzen und auch bei Zugangsvoraussetzungen. Es wird einen gesicherten Datenaustausch in Zukunft geben müssen", so der ÖVP-Minister. Auch Maßnahmen im Schulbereich werden nötig sein.

Weitere Details werden noch ausgearbeitet, internationale Erfahrungen sollen hier miteinfließen.