Gesundheitsminister Rauch übt scharfe Kritik an der Apothekerkammer.

Den aktuellen Mangel des Covid-Medikaments Paxlovid führt Gesundheitsminister Johannes Rauch auf Versäumnisse der Apothekerkammer zurück. Diese habe ihm bisher nicht erklären können, wo die an die öffentlichen Apotheken ausgelieferten Packungen geblieben seien. Von der Kammer erhalte man täglich andere Zahlen, erklärte Rauch am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag. Die fehlenden Packungen können "nicht einfach vom Erdboden verschwunden sein."

Rauch erwarte sich nun, dass "Klarheit geschaffen wird". Das Gesundheitsministerium werde sämtliche Schritte setzen, um von der Kammer die nötigen Zahlen und restlose Transparenz zu erhalten. Für die öffentlichen Apotheken wurden 123.000 Dosen beschafft. Anschließend seien diese lange Zeit herumgelegen und nicht verschrieben worden. Bis Ende Oktober seien davon 77.000 abgerechnet worden. Die Kammer könne Rauch nicht erklären, wo die restlichen sind.

Aus dem Gesundheitsministerium heißt es, die Abrechnungsdaten dürften wohl unvollständig sein. Zwar habe die Kammer mit Privatrezepten oder Vernichtungen argumentiert, konnte dafür aber keine Belege liefern. "Ich fordere von der Kammer die vollständigen Abrechnungsdaten. Wo sind diese Packungen, wie sind sie verteilt worden?", so Rauch.